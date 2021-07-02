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Политическая Россия. Путин отдал приказ ГРУ: "Развалить США Кибермедведями!" 02.07.2021

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Политическая Россия 02.07.2021. Путин отдал приказ ГРУ: "Развалить США Кибермедведями!"
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Политическая Россия - Путин отдал приказ ГРУ: "Развалить США Кибермедведями!" (2 Июля 2021)

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Опубликовано: 3 Июля 2021

Агентство национальной безопасности (АНБ), Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности США и британский Национальный центр кибербезопасности назвали российских военных разведчиков ответственными за крупные хакерские атаки.

 

По данным западных спецслужб, ГРУ за три последних года, с 2019 по 2021-й, пыталось проникнуть в сети сотен государственных и частных структур во всем мире. Как утверждается в представленном Пентагоном докладе, целями хакеров были в том числе военные ведомства, энергокомпании, СМИ и университеты. ГРУ также заподозрили в охоте за информацией о некоторых политиках.

 

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