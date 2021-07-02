Международное обозрение - Движение к новой холодной войне (2 Июля 2021)
Опубликовано: 3 Июля 2021
Ведущие: Евгений Примаков
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100-летие Коммунистической партии Китая и проход британского эсминца у берегов Крыма. Мир стремительно движется к новой холодной войне. Британия, которая покинула Евросоюз, готова отреставрировать свою империю. Желание есть, достаточно ли возможностей? 1 июля исполнилось 30 лет, как развалился Варшавский военно-политический блок. Интервью главы Международного Красного Креста Петера Маурера.
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