Международное обозрение. Демография в Китае: история и наши дни 05.06.2021

100-летие Коммунистической партии Китая и проход британского эсминца у берегов Крыма. Мир стремительно движется к новой холодной войне. Британия, которая покинула Евросоюз, готова отреставрировать свою империю. Желание есть, достаточно ли возможностей? 1 июля исполнилось 30 лет, как развалился Варшавский военно-политический блок. Интервью главы Международного Красного Креста Петера Маурера.

Смотрите онлайн Международное обозрение Движение к новой холодной войне (2 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.