Николай Стариков - Зачистка русских на Украине, масштабная война с Россией (3 Июля 2021)
Опубликовано: 3 Июля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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Конечной целью тех, кто организовал государственный переворот на Украине является не просто разделение на части русского народа. Их цель – стравить между собой государства в войне, а народ – в братоубийственной бойне.
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