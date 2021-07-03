Игорь Шишкин: Почему Запад так не любит Россию

О единстве левых. Евросоюз и Россия — как договориться

Конечной целью тех, кто организовал государственный переворот на Украине является не просто разделение на части русского народа. Их цель – стравить между собой государства в войне, а народ – в братоубийственной бойне.

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