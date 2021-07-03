Почему провалилась рекламная кампания вакцинации? Можно ли поломать гены человека вакциной? Что значит, что эффективность вакцины против определённых штаммов – ниже в 2,5 раза?

МЯСНИКОВ: "Я бы запретил цензурой слова "иммунология", "иммунитет", "антитела" просто употреблять в эфире. Потому что их употребляют люди, ничего в этом не понимающие, будучи даже в званиях вирусологов и так далее".

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