Соловьёв LIVE - Кому вакцина противопоказана? Можно ли поломать гены человека вакциной? Рассказывает доктор Мясников (3 Июля 2021)
Опубликовано: 3 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Агрессивное быдло, захватившее власть. Евгений Сатановский о провокациях врагов у границ России
Геноцид русских на Украине. Жалкий позор Зеленского. Путин поставил Запад на место. Спецэфир
Еще
Почему провалилась рекламная кампания вакцинации? Можно ли поломать гены человека вакциной? Что значит, что эффективность вакцины против определённых штаммов – ниже в 2,5 раза?
МЯСНИКОВ: "Я бы запретил цензурой слова "иммунология", "иммунитет", "антитела" просто употреблять в эфире. Потому что их употребляют люди, ничего в этом не понимающие, будучи даже в званиях вирусологов и так далее".
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кому вакцина противопоказана? Можно ли поломать гены человека вакциной? Рассказывает доктор Мясников (3 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.