Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Кому вакцина противопоказана? Можно ли поломать гены человека вакциной? Рассказывает доктор Мясников 03.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 03.07.2021. Кому вакцина противопоказана? Можно ли поломать гены человека вакциной? Рассказывает доктор Мясников
03.07.2021 02.07.2021 02.07.2021 02.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 01.07.2021 30.06.2021 30.06.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Кому вакцина противопоказана? Можно ли поломать гены человека вакциной? Рассказывает доктор Мясников (3 Июля 2021)

154 просмотра
4
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 3 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Почему провалилась рекламная кампания вакцинации? Можно ли поломать гены человека вакциной? Что значит, что эффективность вакцины против определённых штаммов – ниже в 2,5 раза?
МЯСНИКОВ: "Я бы запретил цензурой слова "иммунология", "иммунитет", "антитела" просто употреблять в эфире. Потому что их употребляют люди, ничего в этом не понимающие, будучи даже в званиях вирусологов и так далее".

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кому вакцина противопоказана? Можно ли поломать гены человека вакциной? Рассказывает доктор Мясников (3 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Центральное телевидение 03.07.2021Сергей Михеев. Как НАТО создаёт плацдарм для военного давления на Россию 03.07.2021Дождь. Лукашенко раскрыл новый «заговор». Запрет товаров из Украины. «Шампанское» теперь только из России 03.07.2021Политическая Россия. Мэрия Праги хочет забрать землю посольства РФ. В шоке даже сами чехи (Руслан Осташко) 03.07.2021Вести в субботу 03.07.2021Будем наблюдать. Алексей Венедиктов 03.07.2021Соловьёв LIVE. Кому вакцина противопоказана? Можно ли поломать гены человека вакциной? Рассказывает доктор Мясников 03.07.2021Николай Стариков. Зачистка русских на Украине, масштабная война с Россией 03.07.2021Еврозона 03.07.2021Время в 21:00 02.07.2021Армен Гаспарян. Покушение на Азаренка, смотр актива Ходорковского и Господь депутата Енгалычевой 03.07.2021Анатолий Шарий. Зеленский: "Русские и украинцы один народ" 03.07.2021Международное обозрение. Движение к новой холодной войне 02.07.2021Политическая Россия. Путин отдал приказ ГРУ: "Развалить США Кибермедведями!" 02.07.2021Соловьёв LIVE. Антипрививочный терроризм. Ситуация в Афганистане. Закон о коренных народах. СМЕРШ 02.07.2021

Все ток-шоу