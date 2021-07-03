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Вести в субботу 03.07.2021

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Вести в субботу с Сергеем Брилевым 03.07.2021
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Вести в субботу с Сергеем Брилевым (3 Июля 2021)

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Вести в субботу
Вести в субботу
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Опубликовано: 3 Июля 2021

Ведущие: Сергей Брилёв

Кадр дня, море синее горит. Подводный пожар у нефтяников, где это сегодня так. Все новые и новые новости продолжения прямой линии. Как страна, построившая Силу Сибири и Северный поток, конечно же должна закончить газификацию и у себя. Сегодняшний день независимости Белоруссии. Как начался и что Лукашенко заявил накануне?

 

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