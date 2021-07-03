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Политическая Россия. Мэрия Праги хочет забрать землю посольства РФ. В шоке даже сами чехи (Руслан Осташко) 03.07.2021

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Политическая Россия 03.07.2021. Мэрия Праги хочет забрать землю посольства РФ. В шоке даже сами чехи (Руслан Осташко)
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Политическая Россия - Мэрия Праги хочет забрать землю посольства РФ. В шоке даже сами чехи (Руслан Осташко) (3 Июля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 3 Июля 2021

Цирк вокруг отношений с Россией продолжают чешские лакеи Запада. Причём они перешли в своём желании услужить нашим геополитическим противникам уже ту грань, за которой грызня вовсю идёт внутри самой власти Чехии. Например, МИД страны указывает властям Праги, что они совсем упоролись в своём желании отнять у российского посольства часть занимаемой дипломатами городской территории

 

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