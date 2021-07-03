Вдруг все забудут, что Крым был украинским (Владимир Корнилов)

Цирк вокруг отношений с Россией продолжают чешские лакеи Запада. Причём они перешли в своём желании услужить нашим геополитическим противникам уже ту грань, за которой грызня вовсю идёт внутри самой власти Чехии. Например, МИД страны указывает властям Праги, что они совсем упоролись в своём желании отнять у российского посольства часть занимаемой дипломатами городской территории

Смотрите онлайн Политическая Россия Мэрия Праги хочет забрать землю посольства РФ. В шоке даже сами чехи (Руслан Осташко) (3 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.