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Дождь. Лукашенко раскрыл новый «заговор». Запрет товаров из Украины. «Шампанское» теперь только из России 03.07.2021

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Телеканал Дождь 03.07.2021. Лукашенко раскрыл новый «заговор». Запрет товаров из Украины. «Шампанское» теперь только из России
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Телеканал Дождь - Лукашенко раскрыл новый «заговор». Запрет товаров из Украины. «Шампанское» теперь только из России (3 Июля 2021)

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Опубликовано: 3 Июля 2021

Масштабная спецоперация в Беларуси. Во время очередного вручения госнаград президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «раскрыл» новый «заговор» и «провел масштабную антитеррористическую операцию». По его словам, виновато во всем руководство Германии. Накануне в ответ на секторальные санкции, введенные Евросоюзом, в Беларуси решили запретить деятельность Института имени Гете и Германской службы академических обменов, которые помогали студентам из Беларуси переехать учиться в Германию.

 

Правительство России дополнило список товаров, запрещенных к ввозу из Украины: в него попали сахар, мороженое, макароны и другие продукты. 

 

Подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy предупредило российских партнеров, что приостанавливает поставки шампанских вин в Россию на неопределенный срок. Поставки шампанского в Россию невозможны из-за поправок о регулировании алкогольной продукции, принятых Госдумой и Советом Федерации. Согласно закону, понятие «шампанское» разрешается использовать только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.

 

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