В столице все случаи ОРВИ теперь будут рассматриваться как потенциальный коронавирус. До получения результатов ПЦР пациенты с ОРВИ обязаны будут находиться на самоизоляции. Об этом заявила заммэра Москвы по соцвопросам А.Ракова. Однако несмотря на то, что в медицинском сообществе, мягко говоря, нет единого мнения по поводу эффективности массовой вакцинации, сегодня в Совете Федерации заявили, что тем, кто принял решение не проходить вакцинацию от COVID-19, может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы, поскольку такие люди могут спровоцировать вспышку коронавируса. Предметный анализ ситуации - сегодня в «Царьград.Главное».

Смотрите онлайн Царьград. Главное Больных ОРВИ приравняли к зараженным COVID-19 до теста: пока в Москве, дальше - по всей России (2 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.