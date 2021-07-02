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Царьград. Главное. Больных ОРВИ приравняли к зараженным COVID-19 до теста: пока в Москве, дальше - по всей России 02.07.2021

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Царьград. Главное 02.07.2021. Больных ОРВИ приравняли к зараженным COVID-19 до теста: пока в Москве, дальше - по всей России
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Царьград. Главное - Больных ОРВИ приравняли к зараженным COVID-19 до теста: пока в Москве, дальше - по всей России (2 Июля 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 3 Июля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

В столице все случаи ОРВИ теперь будут рассматриваться как потенциальный коронавирус. До получения результатов ПЦР пациенты с ОРВИ обязаны будут находиться на самоизоляции. Об этом заявила заммэра Москвы по соцвопросам А.Ракова. Однако несмотря на то, что в медицинском сообществе, мягко говоря, нет единого мнения по поводу эффективности массовой вакцинации, сегодня в Совете Федерации заявили, что тем, кто принял решение не проходить вакцинацию от COVID-19, может быть отказано в поступлении в учебные заведения или в продолжении учебы, поскольку такие люди могут спровоцировать вспышку коронавируса. Предметный анализ ситуации - сегодня в «Царьград.Главное».

 

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