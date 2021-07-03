Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 4. Выборы Ельцина и уход Украины. Спецпроект

Антипрививочный терроризм. Ситуация в Афганистане. Закон о коренных народах. СМЕРШ

Кому вакцина противопоказана? Можно ли поломать гены человека вакциной? Рассказывает доктор Мясников

«Наше общество сейчас ломают». Антивакцинная пропаганда – инструмент гибридной борьбы против России

«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск. О чем поговорим сегодня:

- Сенсационное заявление Лукашенко

- Атака антиваксеров

- Ложь Собчак

Поговорим об этом и не только с нашими экспертами.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Сенсационное заявление Лукашенко. Атака антиваксеров. Ложь Собчак (3 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.