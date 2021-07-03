Соловьёв LIVE - Сенсационное заявление Лукашенко. Атака антиваксеров. Ложь Собчак (3 Июля 2021)
Опубликовано: 3 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Наше общество сейчас ломают». Антивакцинная пропаганда – инструмент гибридной борьбы против России
Кому вакцина противопоказана? Можно ли поломать гены человека вакциной? Рассказывает доктор Мясников
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«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск. О чем поговорим сегодня:
- Сенсационное заявление Лукашенко
- Атака антиваксеров
- Ложь Собчак
Поговорим об этом и не только с нашими экспертами.
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