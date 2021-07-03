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Соловьёв LIVE. Сенсационное заявление Лукашенко. Атака антиваксеров. Ложь Собчак 03.07.2021

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Соловьёв LIVE 03.07.2021. Сенсационное заявление Лукашенко. Атака антиваксеров. Ложь Собчак
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Соловьёв LIVE - Сенсационное заявление Лукашенко. Атака антиваксеров. Ложь Собчак (3 Июля 2021)

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Опубликовано: 3 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск. О чем поговорим сегодня:

- Сенсационное заявление Лукашенко
- Атака антиваксеров
- Ложь Собчак 

Поговорим об этом и не только с нашими экспертами.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Сенсационное заявление Лукашенко. Атака антиваксеров. Ложь Собчак (3 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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