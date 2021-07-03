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Дождь. Беларусь: «заговор» против Лукашенко, дело Агурбаш. Собянин: гранты за прививку. Украина vs Англия 03.07.2021

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Телеканал Дождь 03.07.2021. Беларусь: «заговор» против Лукашенко, дело Агурбаш. Собянин: гранты за прививку. Украина vs Англия
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Телеканал Дождь - Беларусь: «заговор» против Лукашенко, дело Агурбаш. Собянин: гранты за прививку. Украина vs Англия (3 Июля 2021)

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Опубликовано: 3 Июля 2021

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «раскрыл» новый «заговор» и «провел масштабную антитеррористическую операцию». По его словам, виновато во всем руководство Германии. Накануне в ответ на секторальные санкции, введенные Евросоюзом, в Беларуси решили запретить деятельность Института имени Гете и Германской службы академических обменов, которые помогали студентам из Беларуси переехать учиться в Германию.

 

Певица Анжелика Агурбаш рассказала, что генеральная прокуратура Беларуси возбудила против нее уголовное дело о разжигании розни (часть 3 статьи 130 УК республики) и оскорблении президента страны (часть 2 статьи 368 УК республики). 

 

Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о вакцинации 60% сотрудников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного за предыдущие 12 месяцев, заявил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, заведения общепита, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

 

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