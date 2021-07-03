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Известия. Главное 03.07.2021

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Известия. Главное 03.07.2021
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Известия. Главное (3 Июля 2021)

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Известия. Главное
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Опубликовано: 3 Июля 2021

Ведущие: Евгений Гусев

— обязательная вакцинация, дороги и тарифы ЖКХ. Какие проблемы россиян были решены в течении прямой линии, а какие сразу после? Почему региональные чиновники не могут справиться без указаний президента? Когда у губернаторов будет своя прямая линия? И чем поучительна история колобка?


— какая уголовная ответственность грозит за поддельные справки на ковид и QR-коды? Сколько россиян все-таки решили привиться, и скольким стоили жизни беспечность и упрямство?


— почему в Словакии снижают пенсии бывшим коммунистам? Законны ли такие репрессии пожилых людей? Почему расплата за прошлое достигла советских силовиков, а не нацистских карателей?


— где заканчивается медицинская помощь и начинается торговля детьми? Кто толкает женщин становиться суррогатными матерями? Запретят ли иностранцем «заказывать» детей в России? И какая судьба ждет малышей, которых уже вынашивают для заграничных родителей?
 

— почему погоде уже ставят диагноз «нервозность»? Какие аномалии ещё ждать этим летом, и как от них уберечься?

 

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