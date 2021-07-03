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Время в 21:00 03.07.2021

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Время в 21:00 03.07.2021
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Время в 21:00 (3 Июля 2021)

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Опубликовано: 3 Июля 2021

Смотрите в этом выпуске: президент утвердил Стратегию национальной безопасности России; прошла неделя после введения QR-кодов доступа в столичный общепит; специалисты напоминают о соблюдении мер защиты и призывают скорее сделать прививку от COVID-19; подводный пожар произошел в Мексиканском заливе; причины провокации НАТО в Черном море анализирует Михаил Леонтьев в авторской программе "Однако"; неделя мужской моды сезона весна — лето 2022 прошла в Милане; на Первом канале матч ЧЕ по футболу сборных Англии и Украины.

 

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