Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Как помочь самым тяжелым. Что делает дельту столь свирепым. НАТО осваивает Украинскую территорию. Крупнейшие военные учения в русско-язычных областях. Кому нужна эта провокация и куда движется страна, где иностранцам теперь можно скупать землю, а русский даже и не коренной народ. Американцы бегут из Афганистана. У Талибов под контролем уже бОльшая часть страны.

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