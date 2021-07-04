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Дождь. Кто пойдет в Госдуму от «Яблока». «Скрепы» в стратегии нацбезопасности. Украина проиграла Англии 0:4 04.07.2021

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Телеканал Дождь 04.07.2021. Кто пойдет в Госдуму от «Яблока». «Скрепы» в стратегии нацбезопасности. Украина проиграла Англии 0:4
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Телеканал Дождь - Кто пойдет в Госдуму от «Яблока». «Скрепы» в стратегии нацбезопасности. Украина проиграла Англии 0:4 (4 Июля 2021)

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Опубликовано: 4 Июля 2021

Партия «Яблоко» на предвыборном съезде утвердила списки кандидатов в Госдуму. В них не вошли несколько оппозиционных политиков, которые уже начали активные избирательные кампании. В том числе — те, у кого были предварительные договоренности с партией.

 

Сборная Англии обыграла команду Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Встреча в Риме завершилась со счетом 4:0. Первый гол на первых минутах матча забил англичанин Гарри Кейн. Позже он сделал дубль, направив мяч рикошетом от земли между ног вратарю сборной Украины. Еще один гол на первых минутах второго тайма головой забил Гарри Магуайр. Последний гол — также головой — забил в конце второго тайма Джордан Хендерсон.

 

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