Соловьёв LIVE - «Политика дегенератизма!» Анатолий Шарий о главном проколе Зеленского (4 Июля 2021)
Опубликовано: 4 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что русские и украинцы это не один народ, раньше считал иначе. В апреле 2014 года Зеленский вместе со студией "Квартал 95" поехал в Донецк на гастроли. Там он дал интервью местной "Муниципальной газете", в котором рассказал о своих взглядах на родство русских и украинцев.
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