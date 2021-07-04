Президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что русские и украинцы это не один народ, раньше считал иначе. В апреле 2014 года Зеленский вместе со студией "Квартал 95" поехал в Донецк на гастроли. Там он дал интервью местной "Муниципальной газете", в котором рассказал о своих взглядах на родство русских и украинцев.

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