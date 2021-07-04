Острое интервью с Песковым. Заявление, которое будут цитировать. Главное событие недели, прямая линия с Владимиром Путиным. Взгляд со стороны. У нас опять самые интересные кадры. На этой неделе Владимир Путин в Кремле общался с лучшими из лучших. С выпускниками военных вузов и с членами нашей олимпийской сборной.

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