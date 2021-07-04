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Москва. Кремль. Путин 04.07.2021

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Москва. Кремль. Путин 04.07.2021
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Москва. Кремль. Путин (4 Июля 2021)

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Москва. Кремль. Путин
Москва. Кремль. Путин
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Опубликовано: 4 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Острое интервью с Песковым. Заявление, которое будут цитировать. Главное событие недели, прямая линия с Владимиром Путиным. Взгляд со стороны. У нас опять самые интересные кадры. На этой неделе Владимир Путин в Кремле общался с лучшими из лучших. С выпускниками военных вузов и с членами нашей олимпийской сборной.

 

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Комментариев: 1
Андрей
4 Июля 2021, 17:11

Смотрите на форуме полный выпуск https://yapolitical.ru/topic1409

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