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Воскресный вечер с Соловьевым 04.07.2021

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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 04.07.2021
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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (4 Июля 2021)

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Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
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Опубликовано: 4 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Военные угрозы для России растут. Силы НАТО приблизились к нам практически вплотную. Вблизи наших границ отрабатывается применение ядерного оружия. Против недружественных действий других стран Россия будет отвечать как симметрично, так и ассиметрично. Это наша новая стратегия. Вот на острове Хоккайдо в непосредственной близости от территории России идут японо-американские военные учения.

 

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Комментариев: 2
Владимир
4 Июля 2021, 17:39
Как же красиво и глубоко о звериной сущности запада сказал удивительно смелый и достойнейший человек Азаренок браво!!! Я давно не слышал такой правды!!! И ведь он действительно рисковал и рискует жизнью. Нэзалэжность Украины была куплена за 5млрд. долров и пакет с печеньками , а с Беларуссией не получилось и не получится , потому что там есть такие русские воины как Азаренок!!! Красиво сказал Никонов , что дружить с США смертельно!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво!!!!!
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Владимир
4 Июля 2021, 18:16
Запад пропитан ложью, злобой , безумием и полностью аморален!!! Пауэл тряс пробиркой доказывая ,что в Ираке есть химоружие ,оказалось ложь!!! "Химатака в Сирии"-Ложь!!! Отравление Срипалей , Навального-Ложь!!!..........Трансгендеры, гомосеки ,ЛГБТ, меняют пол детям- сплошное растление!!! Двойная мораль является нормой их жизни. Да еще, не наваливайтесь вы на Лукашенко, это же ни он проводит учение в черном море , мы в Лукашенко нашли козла отпущения , а Россия то хоть сама то согласна на более близкое сближение с Белоруссией . Кто мешает нам более плотно интегрироваться с ЛНР и ЛНР Лукашенко???
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