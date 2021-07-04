Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (4 Июля 2021)
Опубликовано: 4 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Военные угрозы для России растут. Силы НАТО приблизились к нам практически вплотную. Вблизи наших границ отрабатывается применение ядерного оружия. Против недружественных действий других стран Россия будет отвечать как симметрично, так и ассиметрично. Это наша новая стратегия. Вот на острове Хоккайдо в непосредственной близости от территории России идут японо-американские военные учения.
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