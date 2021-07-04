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Владимир

Как же красиво и глубоко о звериной сущности запада сказал удивительно смелый и достойнейший человек Азаренок браво!!! Я давно не слышал такой правды!!! И ведь он действительно рисковал и рискует жизнью. Нэзалэжность Украины была куплена за 5млрд. долров и пакет с печеньками , а с Беларуссией не получилось и не получится , потому что там есть такие русские воины как Азаренок!!! Красиво сказал Никонов , что дружить с США смертельно!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво!!!!!