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Репрессии со стороны Инстаграма продолжаются – за публикацию фотографии главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко мне была заблокирована возможность проведения прямого эфира. И эта блокировка продолжается.

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