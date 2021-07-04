Николай Стариков - Николай Стариков. Прямой эфир. Ответы на вопросы (4 Июля 2021)
Опубликовано: 4 Июля 2021
Ведущие: Николай Стариков
Еще
Репрессии со стороны Инстаграма продолжаются – за публикацию фотографии главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко мне была заблокирована возможность проведения прямого эфира. И эта блокировка продолжается.
Смотрите онлайн Николай Стариков Николай Стариков. Прямой эфир. Ответы на вопросы (4 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.