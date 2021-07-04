Решение о признании нежелательными организациями приняла Генпрокуратура России в отношении четырёх иностранных НКО. Одна из которых – французская, а три – зарегистрированы в Британии, включая и «Фонд Ходорковского». Да-да, последний вёл деятельность в России, несмотря на многолетние завывания самого беглого экс-олигарха о том, что в нашей стране царит тоталитаризм.

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