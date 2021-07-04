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Добров в эфире 04.07.2021

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Добров в эфире (4 Июля 2021)

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Опубликовано: 4 Июля 2021

Ведущие: Андрей Добров

Путин последовательно продолжает показывать, что является приоритетом государства, это работа с людьми и на людей. Это не пустая фраза, потому что именно такая работа является самой большой и серьезной проблемой в стране, где чиновничий аппарат работает часто совсем по другому принципу. Он работает на себя или на свое начальство, и примеров тому на прямой линии было предостаточно.

 

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