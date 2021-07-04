Телеканал Дождь - Как прошли съезды партий «Яблоко» и «Новые люди». Угрозы ВкусВиллу за ЛГБТ+ рекламу. Потоп в Ялте (4 Июля 2021)
Опубликовано: 4 Июля 2021
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Представители сети магазинов «ВкусВилл» стали получать угрозы после публикации на своем сайте материала «Рецепты семейного счастья», в которой рассказывается в том числе об ЛГБТ-паре. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на управляющего контентом «ВкусВилла» Романа Полякова.
В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных дождей. По данным регионального МЧС, более 50 частных домов подтоплено, людей эвакуируют. Сильные ливни также привели к очередному затоплению Ялты
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