Утренний разворот - Майерс и Нарышкин (5 Июля 2021)
Опубликовано: 5 Июля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Мировое православие и Сергей Лавров. Гудков. Жданов 29.06.2021
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Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!
Спикеры и гости эфира:
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Живой гвоздь – Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко»
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