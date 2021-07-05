В результате репрессий со стороны Инстаграм, который запретил мне проводить прямые эфира из-за публикации фотографии главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко, было принято решение проводить еженедельный прямой эфир на моём Ютуб-канале. Было много интересных вопросов от подписчиков. Каким получилось наше общение – смотрите в этом видеоролике.

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