КПК — крупнейшая в мире правящая партия и крупнейшая партия, исповедующая социалистические принципы хотя бы на словах. Можно предъявлять к ней множество претензий, но если судить о празднике на площади Тяьнаньмынь по-обывательски, то и здесь невозможно не заметить разницу между молодыми лицами рабочих, учителей, врачей, военных и да, бюрократов, и обрюзгшими, перепомаженными, заоперированными лицами, которые видим мы каждый раз, когда Путин посылает по телевизору федеральное собрание.

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