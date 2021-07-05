Телеканал Дождь - Потоп в Сочи. Беларусь требует выдать Агурбаш. Умер Владимир Меньшов. В Тбилиси отменили гей-парад (5 Июля 2021)
Опубликовано: 5 Июля 2021
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4 июля Сочи затопили сильные дожди. В МЧС по Краснодарскому краю ранее предупредили, что в Сочи 4 и 5 июля ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20−22 м/с и имеется опасность формирования смерчей над морем. Также сообщалось, что количество осадков, выпавших 4 июля в курортных районах Крыма, равно примерно месячной норме.
Администрация Сочи запретила купаться в море из-за непогоды. Туристам рекомендовали воздержаться от отдыха вблизи водоемов.
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