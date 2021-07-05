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Время покажет 05.07.2021

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Время покажет 05.07.2021
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Время покажет (5 Июля 2021)

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Опубликовано: 5 Июля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Эксклюзивные подробности из захлёбывающегося Крыма, в Бахчисарае и Ялте снова реки вместо улиц, смыты дома и затоплены районы, всё это второй раз менее, чем за две недели. От погодных катаклизмов также страдают Ставрополье и Новороссийск, настоящий ураган случился в Сочи, а вот на Питер и Москву вновь идёт рекордная жара, будет ли конец стихийным бедствиям?

 

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