Эксклюзивные подробности из захлёбывающегося Крыма, в Бахчисарае и Ялте снова реки вместо улиц, смыты дома и затоплены районы, всё это второй раз менее, чем за две недели. От погодных катаклизмов также страдают Ставрополье и Новороссийск, настоящий ураган случился в Сочи, а вот на Питер и Москву вновь идёт рекордная жара, будет ли конец стихийным бедствиям?

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