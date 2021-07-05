Крымская земля буквально пропитана кровью своих защитников. Тысячи героев не жалели своих жизней, отстаивая полуостров. Достаточно вспомнить тех, кто оборонял Константиновскую батарею во время Крымской войны, а почти сто лет спустя и во время Великой Отечественной. Сегодня жители полуострова не только бережно хранят память о доблести предков, но и сами готовы в любой момент встать на защиту родной земли.

Смотрите онлайн Специальный репортаж «Событий» Крым. Секретное оружие (5 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.