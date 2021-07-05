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Специальный репортаж «Событий». Крым. Секретное оружие 05.07.2021

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Специальный репортаж «Событий» 05.07.2021. Крым. Секретное оружие
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Специальный репортаж «Событий» - Крым. Секретное оружие (5 Июля 2021)

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Специальный репортаж «Событий»
Специальный репортаж «Событий»
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Опубликовано: 5 Июля 2021

Крымская земля буквально пропитана кровью своих защитников. Тысячи героев не жалели своих жизней, отстаивая полуостров. Достаточно вспомнить тех, кто оборонял Константиновскую батарею во время Крымской войны, а почти сто лет спустя и во время Великой Отечественной. Сегодня жители полуострова не только бережно хранят память о доблести предков, но и сами готовы в любой момент встать на защиту родной земли.

 

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