Царьград. Главное - Назван способ добиться высоких зарплат в России: суть предложения (5 Июля 2021)
Опубликовано: 5 Июля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
Царьград. Главное. Больных ОРВИ приравняли к зараженным COVID-19 до теста: пока в Москве, дальше - по всей России 02.07.2021
Царьград. Главное. Клинч врачей: стоит ли спешить с вакцинацией и ревакцинацией – где правда 01.07.2021
Еще
В России назван реальный способ добиться решения проблемы низких зарплат. Если он будет реализован, то будет устранена несправедливая конкуренция для российских граждан, которые смогут поднять свой уровень жизни.
Смотрите онлайн Царьград. Главное Назван способ добиться высоких зарплат в России: суть предложения (5 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.