Царьград. Главное. Клинч врачей: стоит ли спешить с вакцинацией и ревакцинацией – где правда 01.07.2021

Царьград. Главное. Больных ОРВИ приравняли к зараженным COVID-19 до теста: пока в Москве, дальше - по всей России 02.07.2021

В России назван реальный способ добиться решения проблемы низких зарплат. Если он будет реализован, то будет устранена несправедливая конкуренция для российских граждан, которые смогут поднять свой уровень жизни.

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