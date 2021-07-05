В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 24 353 новых заболевших ковидом;

- Байден обещает в скором времени отпраздновать день независимости от ковида;

- В Бразилии не стихают протесты против Болсонару;

- Правительство запретило ввозить из Украины ячмень, макароны, пальмовое масло, консервы и газированную воду;

- Всё больше афганских территорий переходит под контроль талибов;

- Сербия и Венгрия соединили свои газотранспортные системы в рамках проекта Турецкий поток;

- Китай продолжает рейды по IT-компаниям;

- Европейские ультраправые объединяются, чтобы реформировать Евросоюз;

- Президент Мираторга Линник нашел способ поднять россиянам зарплаты;

- Цены на вторичное жильё в Москве поставили 12-летний рекорд.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Мечты Мираторга. Афганский реванш. Хлопнем по шампусику? Галопом по Европам (5 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.