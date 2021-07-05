Константин Сёмин - Мечты Мираторга. Афганский реванш. Хлопнем по шампусику? Галопом по Европам (5 Июля 2021)
Опубликовано: 5 Июля 2021
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В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 24 353 новых заболевших ковидом;
- Байден обещает в скором времени отпраздновать день независимости от ковида;
- В Бразилии не стихают протесты против Болсонару;
- Правительство запретило ввозить из Украины ячмень, макароны, пальмовое масло, консервы и газированную воду;
- Всё больше афганских территорий переходит под контроль талибов;
- Сербия и Венгрия соединили свои газотранспортные системы в рамках проекта Турецкий поток;
- Китай продолжает рейды по IT-компаниям;
- Европейские ультраправые объединяются, чтобы реформировать Евросоюз;
- Президент Мираторга Линник нашел способ поднять россиянам зарплаты;
- Цены на вторичное жильё в Москве поставили 12-летний рекорд.
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