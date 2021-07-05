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Как прошли съезды партий «Яблоко» и «Новые люди». Угрозы ВкусВиллу за ЛГБТ+ рекламу. Потоп в Ялте

Марш достоинства ЛГБТК-организаций, который должен был пройти 5 июля в Тбилиси, отменили после нападений на участников мероприятия и журналистов.

В Москве началась вакцинация трудовых мигрантов. Их прививают однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» по заявкам работодателей из сфер общепита, торговли, транспорта, ЖКХ и других.

В Афганистане из-за наступления талибов прекратило работать генконсульство России. Это произошло в городе Мазари-Шариф. Российское консульство не единственное, что прекратило свою работу. Как пояснили агентству ТАСС в МИДе, это сделано «до прояснения обстановки». Ситуация в Афганистане обострилась после вывода войск США и союзников, находившихся в стране с 2001 года. «Талибан» (Решением Верховного суда России организация «Талибан» признана террористической и запрещена на территории РФ) начал наступление на позиции правительственных войск и сейчас контролирует около трети страны. Правительство Афганистана объявило национальную мобилизацию и начало раздавать добровольцам оружие.

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