В мире идет битва за ценности, никакого единства многообразия, таков лозунг был в свое время в Европе, даже и близко нет. Все должны быть одинаковыми, желательно принадлежащими к меньшинствам. Венгрию прямо-таки линчуют за запрет гей-пропаганды в школах, при этом подчеркнем, что это решение суверенного государства, в котором народ выбрал парламентариев, а они в свою очередь приняли закон.

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