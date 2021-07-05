«Веганские Содом и Гоморра»: Зачем «ВкусВилл» сменил ориентацию и при чем тут иноагенты

Открываем «Штаб по вакцинации»! В студии — Роман Голованов и инфекционист Евгений Тимаков.

В нашем эфире расскажем о том, как проходит вакцинация от коронавируса, о преимуществах наших вакцин и не только.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Инфекционист Евгений Тимаков (5 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.