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Соловьёв LIVE. Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Инфекционист Евгений Тимаков 05.07.2021

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Соловьёв LIVE 05.07.2021. Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Инфекционист Евгений Тимаков
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Соловьёв LIVE - Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Инфекционист Евгений Тимаков (5 Июля 2021)

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Опубликовано: 5 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Открываем «Штаб по вакцинации»! В студии — Роман Голованов и инфекционист Евгений Тимаков.

В нашем эфире расскажем о том, как проходит вакцинация от коронавируса, о преимуществах наших вакцин и не только.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Инфекционист Евгений Тимаков (5 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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