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Время в 21:00 05.07.2021

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Время в 21:00 05.07.2021
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Время в 21:00 (5 Июля 2021)

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Опубликовано: 6 Июля 2021

Смотрите в этом выпуске: стихийное бедствие в Сочи и в Крыму; за сутки в России выявлено 24 353 случая заражения коронавирусом; документы для заверения списка кандидатов на выборы в Госдуму представили в ЦИК сразу две партии; партия «Новые люди» представит своих кандидатов на сентябрьских выборах; на площадке «Единой России» состоялся вебинар «Семейный прием»; развитие оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин обсудил с Юрием Борисовым.

 

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