Смотрите в этом выпуске: стихийное бедствие в Сочи и в Крыму; за сутки в России выявлено 24 353 случая заражения коронавирусом; документы для заверения списка кандидатов на выборы в Госдуму представили в ЦИК сразу две партии; партия «Новые люди» представит своих кандидатов на сентябрьских выборах; на площадке «Единой России» состоялся вебинар «Семейный прием»; развитие оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин обсудил с Юрием Борисовым.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (5 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.