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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Заур Жилоков 06.07.2021

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Утренний разворот 06.07.2021. Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Заур Жилоков
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Заур Жилоков (6 Июля 2021)

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Опубликовано: 6 Июля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами! 

Спикеры и гости эфира: 

Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

Заур Жилоков, главный врач исследовательского центра им.Семашко, Алексей Алтынбаев, соучредитель «Уайт продакт».

Анжелика Агурбаш, певица

 

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