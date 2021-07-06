«Веганские Содом и Гоморра»: Зачем «ВкусВилл» сменил ориентацию и при чем тут иноагенты

Зачем "Талибану"* (*организация запрещена в России) нужен Китай? Пакистан, Иран, Китай: П.И.К. заинтересованности враждующих сторон.

Китай постоянно наращивает финансовые вливания в Республику Таджикистан, поглощая не только финансово, но и территориально. Китай контролирует крупнейшее высокогорное месторождение серебра «Якчилва», которое находится в Мургабском районе ГБАО.

Китай наращивает свое присутствие и в Афганистане. Ещё несколько лет назад Китай договорился с "Талибаном", именно по этой причине, талибы одобрили проекты Китая по строительству автомагистралей в Афганистане и разработке крупного медного месторождения Айнак.

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