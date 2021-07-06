В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о том, что сейчас реально происходит в Керчи, о необходимости признания независимости Донбасса, о недопустимости принудительной вакцинации, о пробелме политической монополии в России и её решении, а также о политических решениях, принятых касаемо импорта игристых вин.

Смотрите онлайн Николай Стариков Репортаж из Керчи, независимость Донбасса и отечественное шампанское (6 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.