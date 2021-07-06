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Николай Стариков. Репортаж из Керчи, независимость Донбасса и отечественное шампанское 06.07.2021

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Николай Стариков 06.07.2021. Репортаж из Керчи, независимость Донбасса и отечественное шампанское
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Николай Стариков - Репортаж из Керчи, независимость Донбасса и отечественное шампанское (6 Июля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 6 Июля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о том, что сейчас реально происходит в Керчи, о необходимости признания независимости Донбасса, о недопустимости принудительной вакцинации, о пробелме политической монополии в России и её решении, а также о политических решениях, принятых касаемо импорта игристых вин.

 

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