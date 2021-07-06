Суд над Бабарико. Мифы о ковиде. Отмена гей-парада в Тбилиси. Потоп в Сочи. А.Кураев

В четырех километрах от поселка Палана на Камчатке найдены обломки пропавшего утром самолета Ан-26, совершавшего рейс из Петропавловска-Камчатского. Согласно предварительным данным, самолет при заходе на посадку столкнулся со скалой в условиях плохой видимости. На борту Ан-26 находились 22 пассажира, в том числе двое детей, и шестеро членов экипажа.

Верховный суд Беларуси приговорил бывшего главу Белгазпромбанка и кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы.

Против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили уголовное дело о превышении полномочий (часть 2 статьи 286 УК). В феврале 2018 года Никиту Белых осудили на восемь лет колонии по обвинению в получении двух взяток.

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