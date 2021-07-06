Сына главного редактора «Эха Москвы» – Алексея Венедиктова-младшего, несмотря на многолетние усилия своего папы по отмазыванию от армии, всё же отправили служить в ВС России. Не помог ни блат, ни попытки «решить вопрос» деньгами. Единственное, на что хватило усилий эталонного либерала – чтобы его сынка-мажора оставили служить в столице, а не распределили в какой-нибудь регион

Смотрите онлайн Политическая Россия Папкин блат не помог: сына главреда Эха Москвы призвали в армию (6 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.