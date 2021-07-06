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Политическая Россия. Папкин блат не помог: сына главреда Эха Москвы призвали в армию 06.07.2021

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Политическая Россия 06.07.2021. Папкин блат не помог: сына главреда Эха Москвы призвали в армию
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Политическая Россия - Папкин блат не помог: сына главреда Эха Москвы призвали в армию (6 Июля 2021)

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Опубликовано: 6 Июля 2021

Сына главного редактора «Эха Москвы»  – Алексея Венедиктова-младшего, несмотря на многолетние усилия своего папы по отмазыванию от армии, всё же отправили служить в ВС России. Не помог ни блат, ни попытки «решить вопрос» деньгами. Единственное, на что хватило усилий эталонного либерала – чтобы его сынка-мажора оставили служить в столице, а не распределили в какой-нибудь регион

 

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