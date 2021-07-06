В Краснодарском крае борются с последствиями стихии, повреждены пляжи, затоплены отели, некоторые улицы превратились в реки, где ждать новых ударов стихии? Зеленский объявил очередную войну Северному потоку-2, смогут ли угрозы, шантаж и плач Киева повлиять на запад? Разогнали гей-парад и устроили праздник, в Тбилиси по-своему отметили неделю гордости ЛГБТ.

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