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Время покажет 06.07.2021

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Время покажет 06.07.2021
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Время покажет (6 Июля 2021)

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Опубликовано: 6 Июля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В Краснодарском крае борются с последствиями стихии, повреждены пляжи, затоплены отели, некоторые улицы превратились в реки, где ждать новых ударов стихии? Зеленский объявил очередную войну Северному потоку-2, смогут ли угрозы, шантаж и плач Киева повлиять на запад? Разогнали гей-парад и устроили праздник, в Тбилиси по-своему отметили неделю гордости ЛГБТ.

 

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