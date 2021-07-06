Шафран - Вкусвилл: это уж слишком! Бизнесу в России провели красные черты (6 Июля 2021)
Опубликовано: 6 Июля 2021
Ведущие: Анна Шафран
Шафран. Вакцинационная принудиловка: бойтесь «ковидного» бунта – осмысленного и беспощадного 01.07.2021
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Крупная торговая сеть продовольственных магазинов разместила на своём сайте пропаганду однополых “семей”. «Царьград» выступил с жёстким протестом, и публикация была удалена, а руководство компании извинилось. Что это было - самодеятельность менеджеров или продуманная акция в целях размещения на западных биржах? - разбираются Анна Шафран и эксперт в сфере корпоративного управления, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
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