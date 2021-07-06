Крупная торговая сеть продовольственных магазинов разместила на своём сайте пропаганду однополых “семей”. «Царьград» выступил с жёстким протестом, и публикация была удалена, а руководство компании извинилось. Что это было - самодеятельность менеджеров или продуманная акция в целях размещения на западных биржах? - разбираются Анна Шафран и эксперт в сфере корпоративного управления, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

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