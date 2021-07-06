Константин Сёмин - Военная подготовка, Любите Родину! Шприц с водой. Галопом по Европам (6 Июля 2021)
Опубликовано: 6 Июля 2021
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В этом выпуске:
- Российскую экономику готовят к войне;
- В стране впервые больше 700 смертей от ковида в сутки;
- Ульяновский завод Авиастар начал массовые сокращения;
- На Украине официально ликвидирован Черноморский судостроительный завод в Николаеве;
- Банки за первое полугодие выдали рекордные 2,7 триллиона рублей ипотечных кредитов;
- Таджикистан утраивает свои войска на фоне наступления талибов в соседнем Афганистане;
- За день независимости в США зафиксировано 379 перестрелок;
- Экс-глава Белгазпромбанка Бабарико приговорён к 14 годам тюрьмы;
- Россия может остаться без французских вин;
- Школьников научат любить родину.
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