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Константин Сёмин. Военная подготовка, Любите Родину! Шприц с водой. Галопом по Европам 06.07.2021

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Константин Сёмин 06.07.2021. Военная подготовка, Любите Родину! Шприц с водой. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Военная подготовка, Любите Родину! Шприц с водой. Галопом по Европам (6 Июля 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 6 Июля 2021

В этом выпуске:
- Российскую экономику готовят к войне;
- В стране впервые больше 700 смертей от ковида в сутки;
- Ульяновский завод Авиастар начал массовые сокращения;
- На Украине официально ликвидирован Черноморский судостроительный завод в Николаеве;
- Банки за первое полугодие выдали рекордные 2,7 триллиона рублей ипотечных кредитов;
- Таджикистан утраивает свои войска на фоне наступления талибов в соседнем Афганистане;
- За день независимости в США зафиксировано 379 перестрелок;
- Экс-глава Белгазпромбанка Бабарико приговорён к 14 годам тюрьмы;
- Россия может остаться без французских вин;
- Школьников научат любить родину.

 

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