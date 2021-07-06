В этом выпуске:

- Российскую экономику готовят к войне;

- В стране впервые больше 700 смертей от ковида в сутки;

- Ульяновский завод Авиастар начал массовые сокращения;

- На Украине официально ликвидирован Черноморский судостроительный завод в Николаеве;

- Банки за первое полугодие выдали рекордные 2,7 триллиона рублей ипотечных кредитов;

- Таджикистан утраивает свои войска на фоне наступления талибов в соседнем Афганистане;

- За день независимости в США зафиксировано 379 перестрелок;

- Экс-глава Белгазпромбанка Бабарико приговорён к 14 годам тюрьмы;

- Россия может остаться без французских вин;

- Школьников научат любить родину.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Военная подготовка, Любите Родину! Шприц с водой. Галопом по Европам (6 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.