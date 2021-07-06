Видео - Сергей Михеев. Сначала исчезнет белая раса. Планы по сокращению людей на планете (6 Июля 2021)
Опубликовано: 6 Июля 2021
Сергей Михеев. Вакцинация и недоверие: «Вы меня тогда обманули, где гарантия, что вы сейчас не обманываете?»
Сергей Михеев. Это путь в могилу! Нет шансов остаться живыми в этом противостоянии. Достаточно посмотреть на карту
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