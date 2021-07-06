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Царьград. Главное. Больных ОРВИ приравняли к зараженным COVID-19 до теста: пока в Москве, дальше - по всей России 02.07.2021

В России принят закон, который потенциально может нанести ущерб стране и её экономике на $160 млрд, сделать рубль весьма уязвимой валютой, вбить «последний гвоздь» в реальную деофшоризацию отечественной экономики. Яркий пример – масштабная либерализация валютного контроля для тех экспортеров, которые вывозят из России золото, металлы и зерно.

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