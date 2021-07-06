Соловьёв LIVE - Оппозиция VS Вакцинация. Средняя Азия на пороге войны. Наши с Борисом Якеменко (6 Июля 2021)
Опубликовано: 6 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Хватит защищать чужие интересы!» Багдасаров о помощи Таджикистану и договоре Китая с "Талибаном"*
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
ГЛАВНАЯ ТЕМА «ОППОЗИЦИЯ VS ВАКЦИНАЦИЯ».
- Прививающиеся и отказывающиеся - конфликт и точки примирения.
- Крайности в борьбе за вакцинацию - можно ли их избежать.
- Запад против российских вакцин.
- Нужно ли создавать оппозицию собственными руками?
СРЕДНЯЯ АЗИЯ НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ.
- Америка проиграла Афганистан - радоваться или готовиться?»
- Чем грозит России и средней Азии реванш Талибана?
- Огненное кольцо вокруг России - реальность или миф?
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