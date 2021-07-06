Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Инфекционист Евгений Тимаков

«Хватит защищать чужие интересы!» Багдасаров о помощи Таджикистану и договоре Китая с "Талибаном"*

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА «ОППОЗИЦИЯ VS ВАКЦИНАЦИЯ».

- Прививающиеся и отказывающиеся - конфликт и точки примирения.

- Крайности в борьбе за вакцинацию - можно ли их избежать.

- Запад против российских вакцин.

- Нужно ли создавать оппозицию собственными руками?

СРЕДНЯЯ АЗИЯ НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ.

- Америка проиграла Афганистан - радоваться или готовиться?»

- Чем грозит России и средней Азии реванш Талибана?

- Огненное кольцо вокруг России - реальность или миф?

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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Оппозиция VS Вакцинация. Средняя Азия на пороге войны. Наши с Борисом Якеменко (6 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.