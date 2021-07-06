Телеканал Дождь - Новое расследование команды Навального. Приговор Бабарико. Как оппозиционерам не дают избираться (6 Июля 2021)
Опубликовано: 6 Июля 2021
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6 июля Верховный Суд Беларуси вынес приговор банкиру и бывшему кандидату в президенты в Беларуси Виктору Бабарико, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Ранее Бабарико возглавлял «Белгазпромбанк» и был обвинен в получении взятки и отмывании денег — дело было возбуждено после объявлении об участии в президентских выборах.
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