Суд над Бабарико. Мифы о ковиде. Отмена гей-парада в Тбилиси. Потоп в Сочи. А.Кураев

Крушение самолета на Камчатке. 14 лет колонии Бабарико в Беларуси. Новое дело экс-губернатора Белых

6 июля Верховный Суд Беларуси вынес приговор банкиру и бывшему кандидату в президенты в Беларуси Виктору Бабарико, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Ранее Бабарико возглавлял «Белгазпромбанк» и был обвинен в получении взятки и отмывании денег — дело было возбуждено после объявлении об участии в президентских выборах.

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