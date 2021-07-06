Передача превращается в настоящий сериал, стоило поднять в эфире тему Вкусвилла, как там пошел пересчет обиженных. Теперь они записывают видосики, как им гадко и противно. Правильно говорил Сергей Александрович, это магазин продуктов, а не политическая партия или пункт по пересчету обиженных с расстроенной сексуальной ориентацией. Глупость одного гражданина, который решил превратить супермаркет в нечто другое, теперь приводит к тому, что эта чушь никогда не остановится.

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