Соловьёв LIVE - "Хотят переделать мозги": Михеев - о скандале вокруг ВкусВилл и западном "зомбировании" (6 Июля 2021)
Опубликовано: 6 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Хватит защищать чужие интересы!» Багдасаров о помощи Таджикистану и договоре Китая с "Талибаном"*
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Политолог Сергей Михеев обсуждает тему ЛГБТ-движений и их поддержку западными странами.
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