Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть часть территории. Об этом он заявил на съезде Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

Пыллуаас отметил, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, как и указанная в нем государственная граница, все еще действуют. Эстонский политик также подчеркнул, что выступает против ратификации пограничного соглашения с Россией. По мнению кандидата в президенты, российским властям следует отдать Таллину часть правобережья Нарвы и Печорского района...

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