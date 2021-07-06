Соловьёв LIVE - Срочно! ФСБ задержала генконсула Эстонии. Агентура: от Киссинджера до МБХ. Стена Сосновского (6 Июля 2021)
Опубликовано: 6 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В эфире — «Стена Сосновского»!
- Агентура: от Киссинджера до МБХ
- Кто руководит и оплачивает пятую колонну в России?
- Белоруссия в прицеле
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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! ФСБ задержала генконсула Эстонии. Агентура: от Киссинджера до МБХ. Стена Сосновского (6 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.