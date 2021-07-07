Утренний разворот - Майерс и Нарышкин (7 Июля 2021)
Опубликовано: 7 Июля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Прямая линия Путина - Орехъ, Цимбалюк. Дубнов. Татулова 01.07.2021
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Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!
Спикеры и гости эфира:
- Ася Рак, экономический обозреватель
- Александр Рыбин, обозреватель международного информационного агенства «Фергана»
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