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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин 07.07.2021

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Утренний разворот 07.07.2021. Майерс и Нарышкин
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин (7 Июля 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 7 Июля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами! 

Спикеры и гости эфира: 
- Ася Рак, экономический обозреватель

- Александр Рыбин, обозреватель международного информационного агенства «Фергана»

 

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