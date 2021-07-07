Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!

Спикеры и гости эфира:

- Ася Рак, экономический обозреватель

- Александр Рыбин, обозреватель международного информационного агенства «Фергана»

Смотрите онлайн Утренний разворот Майерс и Нарышкин (7 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.